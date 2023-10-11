Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина 13 октября 2023 года
В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Лихтенштейна и Боснии. Матч состоится на Рейнпарк Штадионе в Вадуце в пятницу, 13 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.
Лихтенштейн
Сборная Лихтенштейна — один из главных футбольных «карликов» Европы. Команда считается «поставщиком очков» для соперников и не может похвастаться абсолютно никакими достижениями. Лишь два раза в своей истории эта команда в отборочных турнирах на Чемпионат Мира или Европы, приходила к финишу не на последней позиции.
В нынешнем отборочном цикле Лихтенштейн безнадежно последний. Команда проиграла все шесть матчей, забив при этом всего один гол.
Босния и Герцеговина
За свою независимую историю эта балканская сборная ни разу не принимала участие в финальной стадии Чемпионатов Европы. Однако в 2014-м боснийцы дебютировали на полях Бразилии на Чемпионате Мира.
Сейчас в своей отборочной группе Босния на четвертом месте без претензий на первые два, дающие право поехать в Германию на финальную часть Евро-2024. Команда по разу обыграла Исландию и Лихтенштейн. К слову, до сих пор в составе многолетний лидер Эдин Джеко.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Лихтенштейн имеет серию из 19-ти поражений подряд. Общий счет 2:58.
- Босния в гостях не может победить уже 8 матчей кряду.
- Между собой команды провели 9 поединков, в которых Юосния добилась восьми побед. Одна ничья зафиксирована в далеком 1999-м.
Прогноз
Нет сомнений в том, что уверенно победят гости. Думаю, победа будет разгромной, поэтому поставлю на Боснию с форой -2.5.
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