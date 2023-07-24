Прогноз на матч Лиги чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года
25 июля украинский Днепр-1 стартует в квалификации Лиги чемпионов. Вице-чемпион Украины во втором круге отборочного раунда сыграет против греческого “Панатинаикоса”.
Днепр-1
Прошлый сезон для команды из Днепра стал лучшим в истории, так как команда заняла второе место по итогам первенства Украины и пробилась в Лигу чемпионов.
Под руководством Александра Кучера украинский коллектив активно готовился к квалификации главного клубного турнира Европы, сыграв пять товарищеских матчей.
Интересно, что во время межсезонья выступления Днепр-1 не были стабильными. Команда как выигрывала, так и проигрывала матчи, причем поражения были не от самых сильных соперников.
Судя из таких результатов можно прийти к выводу, что команда находится в средней форме перед стартом квалификации.
Панатинаикос
Команда из Афин стала вице-чемпионом Греции в прошлом сезоне. В рамках подготовки к старту в квалификации ЛЧ Панатинаикос провел семь товарищеских матчей, причем почти все из них греки записали себе в актив.
История противостояния
Днепр-1 является не таким уже старожилом еврокубков, поэтому между собой команды ранее не встречались.
Прогноз на матч
Мне кажется, что в такой игре примерно равных по силе соперников обе команды не будут рисковать. Сыграет огромную роль и тот факт, что команды находятся в начале сезона и скорость может быть низкой. В связи с этим предлагаем поставить на исход тотал матча меньше 2.5 или же на исход “обе команды забьют - нет”.
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