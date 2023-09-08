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Прогноз на матч Латвия - Уэльс 11 сентября 2023 года

Прогноз на матч Латвия - Уэльс 11 сентября 2023 года
Латвия Латвия
Чемпионат Европы 11 сен 2023, 14:45 Латвия - Уэльс
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Международные, Riga, Skonto Stadium
Уэльс Уэльс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1,5)
Коэф.: 1.86
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11 сентября на "Сконто" (Рига) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Латвия встретится с Уэльсом. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Латвия

Сборная после очень долгой паузы (да, все помнят о том, что удалось сыграть разок на чемпионате Европы, в 2004-м году, и даже брала там ничью, но это было почти 2 десятилетия назад) смогла что-то показать. Прошлый календарный год принес сначала победу в группе Лиги Наций, а потом - и в Балтийском кубке. Но это на уровне примерно таких же слабых андердогов. Начался традиционный отбор, и подопечные Дайниса Казакевичса долгое время никак не могли зацепиться даже просто за очки, взяв ничью. Пару раз были близки хотя бы к ничьей, особенно с турками, когда сравнивали счет на 4-й добавленной минуте - но "янычары" успели забить победный гол.Хорватия таких шансов не оставляла, наоборот, на кураже смогли забить 5 безответных мячей.

Уэльс

Команда не особенно блистала в плане стиля игры. Но при этом она ухитряются добиваться толковых результатов. В том числе валлийцы следом за очередным выходом на Евро смогли и наконец-то вернуться и на чемпионата мира. После посредственного выступления там "завязал" местный №1, Бейл. Гарет давно не играл толком в клубе, но при этом оставался лидером в национальной команде. Без вингера подопечные Роба Пейджа неплохо стартовали в новой квалификации в марте - вырвали ничью на поле Хорватии и победили Латвию. Но в июне был провал, в виде 2-4 с Арменией и 0-2 с Турцией. Перед нынешним поединком сначала потренировались, проведя товарищескую встречу сЮжной Кореей. Там закончили нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

До минимальной мартовской победы Уэльса был только 1 матч, 2004-го года, и тот товарищеский. Там валлийцы обыграли соперника 2-0.

Прогноз

Букмекеры считают явным фаворитом валлийцев. Тут они, возможно, не повторят разгром, что учинили в прошлом туре хорватами, но выиграют у прибалтов на их поле не минимально. Рекомендуем ставить на гостей при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,86).

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Прогноз на матч П2(-1,5)
Коэф.: 1.86
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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