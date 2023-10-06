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Прогноз на матч Лацио — Аталанта 8 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Лацио - Аталанта прогноз
Лацио Лацио
Серия А Италия 08 окт 2023, 09:00 Лацио - Аталанта
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- : -
Италия, Rome, Олимпико (Рим)
Аталанта Аталанта
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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В рамках восьмого тура итальянской Серии А Лацио померяется силами с Аталантой. Матч пройдет в воскресенье 8 октября на Стадио Олимпико в Риме. Начало встречи запланировано на 15:00 по среднеевропейскому времени.

Лацио

Команда Маурицио Сарри оставляет двоякое впечатление от своей игры. С одной стороны «орлы» стараются играть в динамичный атакующий футбол, а с другой иногда буквально мучаются на поле и не в состоянии обыграть Дженоа или Лечче, как было на старте этого сезона.

В минувшем сезоне Лацио выдал свой лучший результат в Серии А за последние годы. Команда пришла к финишу сразу за спиной Наполи и получила право играть в Лиге Чемпионов, где успела стартовать ничьей с испанским Атлетико и гостевой победой над Селтиком. В обоих случаях римляне забивали на последних минутах.

А вот в чемпионате подопечные Сарри с двумя победами в семи поединках аж на 16-й строчке.

Аталанта

В прошлом сезоне бергамаски пришли к финишу пятыми, что дало право выступать в Лиге Европы. На старте этого турнира Аталанта по очереди одолела польский Ракув со счетом 2:0 и португальский Спортинг — 2:1.

В новом розыграше Серии А, Аталанта выглядит достаточно неплохо. Команда победила Сассуоло, Верону, Кальяри и Монцу, но уступила в играх с Фиорентиной и скромным Фрозиноне. Поединок минувшего тура против Ювентуса завершился безголевой ничьей. Аталанта в группе лидеров разместилась на шестой строчке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лацио дома потерпел лишь одно поражение в последних семи матчах.
  • Аталанта не проигрывает 5 матчей кряду: 4 победы и одна ничья.
  • Лацио не побеждал дома Аталанту с 2017-го года и не забивал в двух последних очных матчах.

Прогноз

Букмекеры ожидают равного противостояния и не отдают предпочтения ни одной из сторон. Склоняюсь к тому, что игра получится интересной и результативной, а ставить буду на Обе забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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