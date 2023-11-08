Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В предстоящем матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов датский клуб "Копенгаген" примет английский "Манчестер Юнайтед" на своём поле. Соперники не показывают выдающихся результатов в этом сезоне на европейской арене и будут решать вопрос выхода в еврокубковую весну.

Копенгаген

На данный момент чемпион Дании занимает последнее место в своей группе, набрав всего 1 очко. Они сыграли вничью с "Галатасараем" и потерпели поражения от "Баварии" и "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на такую игру в Европу, в датской Суперлиге "Копенгаген" показывает хорошие результаты и лидирует с отрывом в 3 очка.

В целом же у датчан есть неплохие шансы на то, чтобы выйти из группы с третьего места, но для этого им нужно набирать очки во всех оставшихся матчах в группе.

Манчестер Юнайтед

Английский гранд также не сумел показать стабильность в Лиге чемпионов, занимая третье место в своей группе после поражений от "Баварии" и "Галатасарая".

В прошлом туре они смогли одержать победу над "Копенгагеном".

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" также не показывает выдающиеся результаты, занимая лишь 8-е место.

Статистика и прогноз на матч

Статистика показывает, что "Копенгаген" имеет хорошую серию побед и дома, в то время как "Манчестер Юнайтед" не проигрывал в последних трех матчах.

Нужно обратить внимание на нестабильность английской команды. Предлагаю поставить на то, что в матче будет забито больше 2,5 голов.

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