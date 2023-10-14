Прогноз на матч Исландия — Лихтенштейн 16 октября 2023 года

Прогноз на матч П1(-3) Коэф.: 1.85 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

16 октября в матче отборочного цикла чемпионата Европы сборная Исландии на своем поле примет команду Лихтенштейна. Хозяева поля имеют теоретические шансы на попадание на Евро-2024, но для начала им нужно обязательно набирать очки в матче с карликовой сборной.

Исландия

После семи сыгранных туров команда находится на предпоследнем месте в группе, но даже такое положение оставляет их в борьбе за вторую строчку в группе. Исландцы набрали семь баллов и отстают от второго места на шесть очков.

В минувшем туре Исландия дома принимала Люксембург и упустила победу. После первого тайма они вели в счете, но пропустили гол в начале второго тайма. В итоге – ничья 1:1.

Учитывая тот факт, что Исландии еще предстоят выездные матчи против Словакии и Португалии, шансов на выход на чемпионат Европы у них катастрофически мало.

Лихтенштейн

От этой сборной никто ничего не ожидал, а она ничего и не показала. Карликовая команда занимает уверенное последние место, не набрав ни одного очка. Более того, в семи матчах группового этапа они забили только один гол и пропустили 21.

Сейчас для них задача - набрать хотя бы одно очко, чтобы потешить своих немногочисленных поклонников. К слову, сделать это будет очень непросто, так как в последних турах их соперникам очень нужны три очка.

Прогноз на матч

Исландцам есть что доказывать родной публике и дома они должны добывать разгромную победу. Лихтенштейн не очень уверенно играет в гостях, а значит в этом матче я ожидаю разгрома. Буду ставить на исход победа первой команды с форой -3 с коэффициентом 1.85.

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