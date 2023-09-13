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Прогноз на матч Интер - Милан 16 сентября 2023 года

Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Прогноз на матч Интер - Милан 16 сентября 2023 года
Интер М Интер М
Серия А Италия 16 сен 2023, 12:00 Интер М - Милан
-
- : -
Италия, Milano, Джузеппе Меацца
Милан Милан
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.99
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16 сентября на "Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)" пройдет матч 4-го тура Серии А, в котором "Интер" встретится с "Миланом". Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.

"Интер"

Клуб провел 2 очень неплохих года при Симоне Индзаги. В прошлом сезоне он, несмотря на ряд неудачных отрезков по ходу розыгрыша, в итоге забрался на третье место в Кальчо, заодно повторно выиграв и Суперкубок (с разгромом как раз "Милана"), и кубок, и дойдя до финала Лиги чемпионов. Летом, правда, по разным причинам ушли многие игроки основной обоймы - Онана, Шкриниар, Брозович, Джеко, и список можно продолжать. Но и имена новичков впечатляют - Маркус Турам, Зоммер, Классен, Алексис Санчес, Арнаутович (причем пара последних уже играли в "черно-синем"). По крайней мере, стартовал миланский гранд максимально уверенно, выиграв все 3 своих поединка, с "Монцей", "Кальяри" и "Фиорентиной" "сухо", а "фиалкам" и вовсе устроив погром 4-0.

"Милан"

Команда не могла не понимать, что прошлый сезон, при всей противоречивости, стоит занести скорее в "минус". Ведь не просто утратили "скудетто", к завоеванию которого так долго шли - если бы не 10-очковый штраф "Ювентуса", "красно-черные" бы финишировали за пределами "лигочемпионовского" квартета. А ведь были и другие неудачи, чего стоит 0-3 в Суперкубке с "интеристи". Впрочем, зато в Лиге чемпионов получилось забраться в полуфинал - годом раньше было последнее место в группе. Так что на еще 1 шанс Стефано Пиоли заработал, ну и обновление состава "читалось". Взяли немало молодых и перспективных ребят, но были сомнения, насколько легко им будет проявить себя в Серии А - провал Де Кетеларе запомнится надолго. Но пока что этот вариант "россонери" играет успешно: 2-0 с "Болоньей", 4-1 с "Торино" и 2-1 в столице с "Ромой", хотя там с 61-й минуты пришлось играть в меньшинстве.

Статистика личных встреч

Год назад "Милан" выиграл в дерби 3-2. Но потом четырежды был сильнее "Интер": в Суперкубке, Кальчо и дважды в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Прогноз

Букмекеры допускают, что удачная для "нерадзурри" серия в "дерби делла Мадоньина" продолжится. Но и "Милан" на старте хорош, так что выберем вариант с "больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,99).

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Коэф.: 1.99
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