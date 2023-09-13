"Милан"

Команда не могла не понимать, что прошлый сезон, при всей противоречивости, стоит занести скорее в "минус". Ведь не просто утратили "скудетто", к завоеванию которого так долго шли - если бы не 10-очковый штраф "Ювентуса", "красно-черные" бы финишировали за пределами "лигочемпионовского" квартета. А ведь были и другие неудачи, чего стоит 0-3 в Суперкубке с "интеристи". Впрочем, зато в Лиге чемпионов получилось забраться в полуфинал - годом раньше было последнее место в группе. Так что на еще 1 шанс Стефано Пиоли заработал, ну и обновление состава "читалось". Взяли немало молодых и перспективных ребят, но были сомнения, насколько легко им будет проявить себя в Серии А - провал Де Кетеларе запомнится надолго. Но пока что этот вариант "россонери" играет успешно: 2-0 с "Болоньей", 4-1 с "Торино" и 2-1 в столице с "Ромой", хотя там с 61-й минуты пришлось играть в меньшинстве.

Статистика личных встреч

Год назад "Милан" выиграл в дерби 3-2. Но потом четырежды был сильнее "Интер": в Суперкубке, Кальчо и дважды в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Прогноз

Букмекеры допускают, что удачная для "нерадзурри" серия в "дерби делла Мадоньина" продолжится. Но и "Милан" на старте хорош, так что выберем вариант с "больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,99).