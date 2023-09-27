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В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм будет принимать дортмундскую Боруссию. Матч пройдет на ПреЗеро Арене 29 сентября и начнется в 20:30 по среднеевропейскому времени.

Хоффенхайм

Хоффенхайм дебютировал в Бундеслиге только в сезоне 2008/2009. Зато сколько шума создал вокруг себя в том сезоне. Команда долгое время лидировала в чемпионате, а после спада во втором круге пришла к финишу седьмой, что тоже считалось огромным успехом. Свой лучший результат в Бундеслиге «деревенские» показали в 2018-м, когда завоевали бронзовые медали чемпионата Германии. В то время командой руководил еще никому не известный Юлиан Нагельсман.

В последние годы Хоффе звезд с неба не хватает, довольствуясь местами в середине таблицы.

В новом чемпионате Хоффенхайм стартовал уверенно. Команда проиграла лишь один матч — в первом туре Фрайбургу.

Боруссия Дортмунд

После сумасшедшей развязки минувшего сезона, Боруссия пока не выглядит претендентом на титул. Команда Эдина Терзича пока не демонстрирует выдающейся игры в Бундеслиге, но очки набирает исправно. На внутренней арене команда пока не проигрывала.

А в Лиге Чемпионов пока похвастаться нечем. Дортмунд угодил в сложнейшую группу с Миланом, Ньюкаслом и ПСЖ. Именно последним «шмели» без шансов проиграли в стартовом матче групповой стадии.

Судя по всему, Бавария аозвращается на свой привычный уровень, а значит Боруссии очень сложно будет замахнуться на победу в Бундеслиге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Хоффенхайм имеет серию из четырех побед поряд в Бундеслиге.

Боруссия на внутренней арене не проигрывает с апреля этого года.

Дортмунд победил в четырех последних очных поединках. А Хоффенхайм праздновал последний домашний успех над Боруссией еще в 2019-м.

Прогноз

Небольшим фаворитом букмекеры считают гостей. А учитывая форму команд в последнее время, предположу, что голов будет много. Моя ставка — Тотал Больше 3.

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