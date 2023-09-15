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Прогноз на матч Хаддерсфилд - Ротерхэм 16 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Хаддерсфилд - Ротерхэм 16 сентября 2023 года
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Чемпионшип Англия 16 сен 2023, 10:00 Хаддерсфилд - Ротерхэм
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Англия, Huddersfield, Джон Смит
Ротерхэм Ротерхэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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100%
1хБет 5.00
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16 сентября в матче шестого тура английского Чемпионшипа Хаддерсфилд на своем поле будет принимать соседа по турнирной таблицы Ротерхэм. Между собой сыграют одни из главных неудачников нового сезона во втором дивизионе Англии.

Хаддерсфилд

После пяти сыгранных туров команда не находится в зоне вылета, хотя максимально близка к ней. Сейчас Хаддерсфилд идет на 21-й сточке турнирной таблицы и имеет в своем активе четыре очка.

Команда один раз победила, один раз сыграла вничью и три раза проиграла. В пяти встречах хозяева поля забили четыре гола и пропустили десять раз в свои ворота.

Очевидно то, что Хаддерсфилд будет вести борьбу за выживание в новом сезоне и пока у них это получается, ведь они не входят в число команд, идущих на понижение в классе.

Ротерхэм

Эта команда расположилась на строчку выше своего следующего соперника. Они идут на 20-м месте и имеют в активе столько же очков.

Ротерхэм также выиграл лишь один раз в новом сезоне, один раз сыграл вничью и три раза проиграл. При этом Хаддерсфилд гости опережают за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В пяти матчах Ротерхэм забил семь голов и 11 раз пропустил в свои ворота. Эта команда также считается одним из кандидатов на вылет в Лигу 1 и в очном противостоянии с конкурентом на выживание речь идет не о трех очках, а о шести.

Прогноз на матч

Букмекеры уверены в том, что Хаддерсфилд должен побежать в домашнем матче. Я же считаю, что в такой битве равных по классу команд соперники должны обменяться голами. Буду ставить на исход обе забьют с коэффициентом 1.8.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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100%
1хБет 5.00
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