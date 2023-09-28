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Прогноз на матч Хаддерсфилд - Ипсвич 30 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Хаддерсфилд - Ипсвич Таун прогноз
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Чемпионшип Англия 30 сен 2023, 10:00 Хаддерсфилд - Ипсвич Таун
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Англия, Huddersfield, Джон Смит
Ипсвич Таун Ипсвич Таун
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ипсвич Таун
Коэф.: 1.94
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В рамках девятого тура английского Чемпионшипа Хаддерсфилд будет принимать Ипсвич Таун.Матч пройдет на стадионе Джона Смита 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по среднеевропейскому времени.

Хаддерсфилд

Когда-то Хаддерсфилд становился чемпионом Англии и стал первым клубом, которому удалось сделать это трижды подряд. Было это еще в первой половине прошлого века. С тех пор «терьеры» и близко не могут похвастаться подобными достижениями.

В последний раз в Премьер Лигу команда заглядывала в сезоне 2017/2018, а спустя еще год Хаддерсфилд покинул элиту заняв последнее место. В том розыгрыше клуб набрал лишь 16 очков в свою копилку.

На данный момент Хаддерсфилд занимает 17-ю позицию в Чемпионшипе.

Ипсвич

Ипсвич в середине прошлого века тоже становился чемпионом Англии. С тех пор больше в истории клуба подобных успехов небыло. Команда в основном выступает в Чемпионшипе и в Лиге 1 в новейшей истории.

В Премьер Лиге «трактористы» играли еще в начале 2000-х. После этого команда периодически боролась за повышение в классе через плей-офф, но всегда неудачно.

В этом сезоне Ипсвич закрепился среди лидеров Чемпионшипа с серьезными претензиями на промоушн.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Хаддерсфилд не проигрывает четыре матча кряду — 2 победы и 2 ничьи.

Ипсвич имеет лишь одно поражение в этом сезоне. Также команда уже сумела пробиться в 1/8 финала Кубка Английской Лиги.

«Трактористы» навыезде уступали еще в феврале в рамках Кубка Англии.

Между собой команды частенько играют вничью.

Прогноз

Ипсвич выглядит фаворитом. Думаю, гостям по силам будет справиться с соперником. Моя ставка — победа гостей.

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Прогноз на матч Победа Ипсвич Таун
Коэф.: 1.94
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