Прогноз на матч Гибралтар — Ирландия 16 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.81 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В очередном туре отбора на чемпионат Европы-2024 встретятся Гибралтар против Ирландии. Игра пройдет 16 октября 2023 года. Это противостояние не влияет на распределение первых двух мест, но для хозяев поля это последний шанс подняться со дна турнирной таблицы.

Гибралтар

Эта скромная сборная входит в число шести команд, которые еще не набрали очков в этом отборочном цикле. Они занимают последнее место в группе, отставая от Ирландии на три балла.

В первом матче сборная Гибралтара проиграла Ирландии на ее поле со счетом 0:3. Наверняка, карликовая сборная захочет взять реванш, но смогут ли они это сделать остается вопросом.

Ирландия

Ирландия имеет только три очка, которые они получили за победу над Гибралтаром в первом матче. Эти три очка пока остаются единственными для сборной Ирландии.

Учитывая состав команды, большинство игроков которой играет в английском Чемпионшипе и Первой лиге, трудно конкурировать даже с середняками европейского футбола, не говоря уже о грандах.

При этом даже в таком составе обыгрывать Гибралтар для них не должно быть проблемой.

Прогноз на матч Гибралтар - Ирландия

Хозяева поля уже пропустили по три гола дома от Франции и Греции. С другой стороны, Ирландцы забили всего пять голов в пяти матчах. Скорее всего, победа гостей будет не слишком уверенной. Во-первых, им это не нужно, а во-вторых, Гибралтар в играх с более равными соперниками много не пропускает.

Предлагаю поставить на тотал матча меньше 3,5 по коэффициенту 1.81.

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