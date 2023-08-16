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Прогноз на матч Фрозиноне - Наполи 19 августа 2023 года

Прогноз на матч Фрозиноне - Наполи 19 августа 2023 года
Фросиноне Фросиноне
Серия А Италия 19 авг 2023, 12:30 Фросиноне - Наполи
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Италия, Frosinone, Бенито Стирпе
Наполи Наполи
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.63
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19 августа на "Бенито Стирпе" (Фрозиноне) пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором "Фрозиноне" сыграет против "Наполи". Поединок начнется в 18:30 по европейскому времени.

"Фрозиноне"

Команда снова выбралась в Кальчо. Это будет уже 3-я попытка проявить себя там. Что в дебютном сезоне, 2015/2016, что потом, в 2018/2019, все заканчивалось вылетом назад, во 2-й дивизион. Только этой весной, выиграв Серию В, "канарейки" снова поднимаются в "вышку". Но после этого контракт наставника, что добился этого, Фабио Гроссо, истек. И его не продлили - президент, Маурицио Стирпе, решил сделать ставку на Эусебио Ди Франческо, тренера опытного, но в последнее время все чаще провалившегося. Новый наставник дебютировал с кубковых 1-0 против "Пизы", но там все решил автогол. Но справится ли он с очевидной задачей - не вылететь? Причем при серьезно обновленном составе, без ряда лидеров прошлого сезона, что играли в аренде, и при подписании в основном свободных агентов?

"Наполи"

Клуб оставляет очень противоречивое впечатление. Да, прошлый сезон принес долгожданный триумф: наконец-то, впервые со времен Марадоны, на юг Италии вернули "скудетто" (да и в Лиге чемпионов Хвича и компания смотрелись неплохо). Но, с другой стороны, к весне было все больше проблем. Болельщики практически воюют с ненавистным для них владельцем, Де Лаурентисом. Потом Спаллетти заговорил о желании взять паузу после оформления титула - и с ним некрасиво попрощались, сменив летом на тренерском посту на Руди Гарсию. Летом продали Ким Мин Чже, что был оплотом обороны - "Бавария" банально выложила за корейца 50 миллионов. Да и за Осимхена постоянно велись торги. Вырученные за корейца деньги потратили на выкуп контракта Распрадори и Симеоне, заодно приобретя Натана и Каюсте.

Статистика личных встреч

Всего было 9 матчей, и "Фрозиноне" в них взял только 2 ничьи. Это было, впрочем, в 2006-м, когда команды играли в Серии С и Серии В.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что новичок даже дома зацепится за очки. Проходным выглядит вариант с форой "-1 гол" (коэффициент - 1,63).

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Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.63
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