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Прогноз на матч Эстония — Азербайджан 13 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Эстония - Азербайджан прогноз
Эстония Эстония
Чемпионат Европы 13 окт 2023, 12:00 Эстония - Азербайджан
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Международные, Tallinn, A Le Coq Arena
Азербайджан Азербайджан
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Эстония
Коэф.: 2.21
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13 октября 2023 года состоится матч между национальными сборными Эстонии и Азербайджана. Команды встретятся в отборочном турнире чемпионата Европы-2024. Интересно, что оба коллектива уже лишились возможности пройти в финальный турнир, но для них явно эта встреча тоже будет значимой.

Эстония

Эстонская команда в этой отборочной группе смогла заработать всего одно очко. Они не проиграли только в первой игре против Азербайджана, а остальные четыре матча завершились поражением для эстонцев.

Как мы уже писали, это противостояние является последней возможностью для хозяев обойти своих соперников в турнирной таблице и не остаться на ее дне.

Азербайджан

У команды Азербайджана также аналогичная ситуация, так как с ними в группе были довольно сильные соперники. Напомним, что они, как и эстонцы, играли в группе с Бельгией, Австрией и Швецией.

Таким образом, для Азербайджана и Эстонии единственный способ заработать очки – очные противостояния.

Результаты Азербайджана очень похожи на результаты Эстонии, за исключением того, что у гостей пропущено на четыре гола меньше.

Прогноз на матч Эстония - Азербайджан

В девяти предыдущих встречах Эстония выиграла три раза, в то время как Азербайджан одержал лишь одну победу. В рейтинге ФИФА Эстония занимает 115-е место, а Азербайджан – 121-е место.

Эстонцы являются фаворитами этой встречи, если посмотреть на котировки букмекеров. Мне кажется, что гости не будут выставлять сильнейший состав, а значит поставлю на победу хозяев поля с коэффициентом 2,21.

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Прогноз на матч Победа Эстония
Коэф.: 2.21
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