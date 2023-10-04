Прогноз на матч Эмполи — Удинезе 6 октября 2023 года

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В рамках восьмого тура итальянской Серии А встретятся Эмполи и Удинезе. Матч пройдет 6 октября на Стадио Карло Кастеллани. Начало встречи запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.

Эмполи

Старт новой кампании команда откровенно провалила. Команда обновила антирекорд в Серии А. Пять поражений и ни одного забитого мяча в стартовых пяти турах. Неудивительно, что за такие результаты Паоло Дзанетти был уволен с поста главного тренера.

Смена наставника явно пошла на пользу. Команда Аурелио Андреаццоли сначала минимально уступила Интеру, а в потом впервые победила в текущем сезоне. Домашняя победа над Салернитаной точно добавит уверенности и уже позволила подняться со дна турнирной таблицы Серии А. К слову, в минувшем туре Эмполи снова уступил. В гостях команда ничего не смогла противопоставить Болонье — 0:3.

Удинезе

Не так давно, Удинезе с Антонио ди Натале в составе выступал в Лиге Чемпионов, а сейчас команда прозябает в нижней части турнирной таблицы итальянской Серии А. За последние 10 лет Удинезе не поднимался выше 12-го места в итоговой таблице. А этим летом еще и продали своего лидера в Эвертон. За Бето англичане заплатили 25 миллионов евро.

В новом сезоне старт слегка не задался. Команда еще не побеждала в чемпионате — 4 ничьи и 3 поражения. Уступают только командам, которые явно сильнее — Ювентус, Наполи и Фиорентина. А с другой стороны Удинезе не смог обыграть ни одного из трех новичков нынешнего чемпионата. Сейчас команда на 17-й позиции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последних восьми матчах Серии А Эмполи забил лишь один гол.

У гостей в чемпионате длинная серия без побед, которая насчитывет уже 11 матчей.

В личных встречах небольшой перевес на стороне Удинезе.

Прогноз

Отличный шанс для гостей из Удине прервать неприятную для себя серию и наконец добыть победу. Для меньшего риска поставлю на победу Удинезе с форой 0.

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