EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Эмполи — Удинезе 6 октября 2023 года

Прогноз на матч Эмполи — Удинезе 6 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Эмполи - Удинезе прогноз
Эмполи Эмполи
Серия А Италия 06 окт 2023, 12:30 Эмполи - Удинезе
-
- : -
Италия, Empoli, Карло Кастеллани
Удинезе Удинезе
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.87
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках восьмого тура итальянской Серии А встретятся Эмполи и Удинезе. Матч пройдет 6 октября на Стадио Карло Кастеллани. Начало встречи запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.

Эмполи

Старт новой кампании команда откровенно провалила. Команда обновила антирекорд в Серии А. Пять поражений и ни одного забитого мяча в стартовых пяти турах. Неудивительно, что за такие результаты Паоло Дзанетти был уволен с поста главного тренера.

Смена наставника явно пошла на пользу. Команда Аурелио Андреаццоли сначала минимально уступила Интеру, а в потом впервые победила в текущем сезоне. Домашняя победа над Салернитаной точно добавит уверенности и уже позволила подняться со дна турнирной таблицы Серии А. К слову, в минувшем туре Эмполи снова уступил. В гостях команда ничего не смогла противопоставить Болонье — 0:3.

Удинезе

Не так давно, Удинезе с Антонио ди Натале в составе выступал в Лиге Чемпионов, а сейчас команда прозябает в нижней части турнирной таблицы итальянской Серии А. За последние 10 лет Удинезе не поднимался выше 12-го места в итоговой таблице. А этим летом еще и продали своего лидера в Эвертон. За Бето англичане заплатили 25 миллионов евро.

В новом сезоне старт слегка не задался. Команда еще не побеждала в чемпионате — 4 ничьи и 3 поражения. Уступают только командам, которые явно сильнее — Ювентус, Наполи и Фиорентина. А с другой стороны Удинезе не смог обыграть ни одного из трех новичков нынешнего чемпионата. Сейчас команда на 17-й позиции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последних восьми матчах Серии А Эмполи забил лишь один гол.

У гостей в чемпионате длинная серия без побед, которая насчитывет уже 11 матчей.

В личных встречах небольшой перевес на стороне Удинезе.

Прогноз

Отличный шанс для гостей из Удине прервать неприятную для себя серию и наконец добыть победу. Для меньшего риска поставлю на победу Удинезе с форой 0.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.87
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Атлетико — Фейенорд 4 октября 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Атлетико — Фейенорд 4 октября 2023 года Атлетико Мадрид Коэф.: 1.83 Фейенорд Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Антверпен — Шахтер 4 октября 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Антверпен - Шахтер 4 октября 2023 года Антверпен Коэф.: 1.6 Шахтер Донецк Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Суперспорт Юнайтед 4 октября 2023 года Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Кейптаун Сперс - Суперспорт Юнайтед 4 октября 2023 года Кейптаун Сперс Коэф.: 1.77 Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Лестер — Престон 4 октября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Лестер — Престон 4 октября 2023 года Лестер Коэф.: 1.76 Престон Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Црвена Звезда - Янг Бойз 4 октября 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Црвена Звезда - Янг Бойз 4 октября 2023 года Црвена Звезда Коэф.: 1.75 Янг Бойз Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:30 На Роналду подали новый иск по делу о сексуальном насилии Новости футбола Сегодня, 06:00 Турция отказалась принимать Евро-2028: остался единственный кандидат Новости футбола Сегодня, 05:32 "Это позорище": легенда МЮ разнес команду за поражение в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 05:00 Лаутаро Мартинес успокоил фанатов Интера Новости футбола Сегодня, 04:32 Антверпен - Шахтер Донецк: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 04:30 Болельщики немецкого Униона провели акцию против УЕФА Новости футбола Сегодня, 04:00 Жоау Феликс восхитился одним игроком Барселоны Новости футбола Сегодня, 03:29 Артета рассказал о травме Сака в матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 03:00 В Наполи сообщили хорошие новости о будущем Осимхена Новости футбола Сегодня, 02:30 Тухель рассказал, как Бавария переломила ход матча с Копенгагеном
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Фейенорд 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Антверпен - Шахтер 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сперс - Суперспорт Юнайтед 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лестер — Престон 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Црвена Звезда - Янг Бойз 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лейпциг - Манчестер Сити 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Селтик - Лацио 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порту — Барселона 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Милан 4 октября 2023 года