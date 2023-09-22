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Прогноз на матч Эмполи - Интер 24 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Эмполи - Интер 24 сентября 2023 года
Эмполи Эмполи
Серия А Италия 24 сен 2023, 06:30 Эмполи - Интер М
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- : -
Италия, Empoli, Карло Кастеллани
Интер М Интер М
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(- 1.5)
Коэф.: 1.98
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В воскресенье днем на Стадио Карло Кастеллани, Эмполи примет миланский Интер. Встреча пройдет в рамках пятого тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 12:30 по среднеевропейскому времени.

Эмполи

Эмполи - провинциальная итальянская команда, которая в Серии А проводит всего лишь пятнадцатый сезон, за свою более чем столетнюю историю. Большую часть времени клуб провел в подвалах местного футбола, а именно в Серии С — правда бывал там еще в 90-х годах минувшего века.

В сезоне 2020/2021 «синие» под руководством Алессио Дионизи выиграли Серию В, тем самим оформив путевку в высший дивизион. В седующем чемпионате клубу удалось закрепиться в Серии А, но заканчивали сезон футболисты уже под руководством нового менеджера. В прошлом сезоне Эмполи снова занял 14-ю позицию, а старт новой кампании команда откровенно провалила.

«Синие» проиграли все четыре поединка, в которых ни разу не смогли поразить ворота соперников. Аппогеем стало разгромное поражение от Ромы, со счетом 0:7 в минувшее воскресенье. Сразу после этого клуб отправил в отставку главного тренера Паоло Дзанетти.

Интер

Миланская команда, наряду с Ювентусом и соседями из Милана, является одним из самых успешных клубов Италии.

В минувшем сезоне Интер пришел к финишу третьим и попутно сумел пробиться в финал Лиги Чемпионов, где уступил Манчестеру Сити (0:1).

Команда Симоне Индзаги убедительно выглядит и в новом сезоне. В чемпионате «нерадзурри» идут первыми, уверенно выиграв все четыре матча. В этих встречах миланский коллектив пропустил всего один мяч (в прошлой игре с Миланом — 5:1). Остальные три виктории были добыты всухую — 4:0 была повержена Фиорентина, и по 2:0 обыграны Кальяри и Монца.

В среду Интер стартовал в Лиге Чемпионов выездным поединком против Реал Сосъедада. Пропустив в самом начале, итальянцы сумели спасти ничью и отыграться под занавес матча. Гол на счету Лаутаро Мартинеса.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Эмполи проиграл уже 6 матчей подряд, общий счет 1:16. В последний раз победу праздновали еще в середине мая, когда сенсационно обыграли дома Ювентус.

Интер в Серии А из последних 12-ти матчей выиграл 11.

Что касается личных встреч, то тут огромный перевес на стороне гостей. В последних 18-ти матчах чемпионата Интер триумфовал аж 16 раз. На счету Эмполи одна победа, а еще один поединок завершился вничью. К слову, дома «синие» не побеждают Интер с 2006 года.

Прогноз

Безусловным фаворитом, по мнению букмекеров, выглядит Интер. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Победа миланцев сомнений не вызывает, а интересной будет ставка на победу гостей с форой -1.5.

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Прогноз на матч П2(- 1.5)
Коэф.: 1.98
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