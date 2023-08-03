Прогноз на матч Эльверсберг - Ганза 5 августа 2023 года
Во втором туре второй Бундеслиги вечером 5 августа состоится матч между «Эльверсбергом» и «Ганзой».
«Эльверсберг»
Первый матч в сезоне команда проводила на выезде против «Ганновера» и вела со счетом 2:0, но не смогла сохранить победный счет, сыграв вничью 2:2.
В прошлом сезоне команда выступала в третьей Бундеслиге, где стала чемпионом. Сезон она закончила с 22 победами, 8 ничьими и 8 поражениями.
«Ганза»
В то же время коллектив из Ростока начала новый сезон второй Бундеслиги с победы, отправив два безответных мяча в ворота «Нюрнберга» (2:0).
В прошлом сезоне футболисты «Ганзы» финишировал на 13-м месте во второй Бундеслиге, опередив зону вылета на 10 очков.
Статистика и история встреч
Букмекеры склоняются к тому, что хозяева поля смогут победить. На победу «Эльверсберга» предлагают коэффициент 2,17, в то время как на гостей установлена котировка 3,20.
Примечательно, что «Эльверсберг» не проиграл в 7 из последних 8 домашних матчей, в то время как «Ганза» не проиграла в 3 предыдущих гостевых матчах.
Что касается истории личных противостояний, то между собой команды провели всего две встречи. Оба раза футболисты из Ростока были сильнее.
Прогноз на матч
«Эльверсберг» - новичок второй Бундеслиги и в этом матче им предстоит сыграть с крепким середняком чемпионата. Почему букмекеры отдают такое предпочтение хозяевам поля - для меня остается загадкой. Предлагаю поставить на победу «Ганнзы» с форой 0 и поймать довольно приятный коэффициент.
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