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Во втором туре второй Бундеслиги вечером 5 августа состоится матч между «Эльверсбергом» и «Ганзой».

«Эльверсберг»

Первый матч в сезоне команда проводила на выезде против «Ганновера» и вела со счетом 2:0, но не смогла сохранить победный счет, сыграв вничью 2:2.

В прошлом сезоне команда выступала в третьей Бундеслиге, где стала чемпионом. Сезон она закончила с 22 победами, 8 ничьими и 8 поражениями.

«Ганза»

В то же время коллектив из Ростока начала новый сезон второй Бундеслиги с победы, отправив два безответных мяча в ворота «Нюрнберга» (2:0).

В прошлом сезоне футболисты «Ганзы» финишировал на 13-м месте во второй Бундеслиге, опередив зону вылета на 10 очков.

Статистика и история встреч

Букмекеры склоняются к тому, что хозяева поля смогут победить. На победу «Эльверсберга» предлагают коэффициент 2,17, в то время как на гостей установлена котировка 3,20.

Примечательно, что «Эльверсберг» не проиграл в 7 из последних 8 домашних матчей, в то время как «Ганза» не проиграла в 3 предыдущих гостевых матчах.

Что касается истории личных противостояний, то между собой команды провели всего две встречи. Оба раза футболисты из Ростока были сильнее.

Прогноз на матч

«Эльверсберг» - новичок второй Бундеслиги и в этом матче им предстоит сыграть с крепким середняком чемпионата. Почему букмекеры отдают такое предпочтение хозяевам поля - для меня остается загадкой. Предлагаю поставить на победу «Ганнзы» с форой 0 и поймать довольно приятный коэффициент.

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