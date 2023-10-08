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Прогноз на матч Эльче - Андорра 9 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Эльче - FC Andorra прогноз
Эльче Эльче
Сегунда Дивизион Испания 09 окт 2023, 13:00 Эльче - FC Andorra
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Испания, Elche, Стадион Мартинес Валеро
FC Andorra FC Andorra
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.76
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Матч между «Эльче» и «Андоррой» состоится 9 октября в рамках 10-го тура Сегунды. Обе команды находятся в непростой ситуации и показывают нестабильные результаты.

«Эльче»

Команда занимает 19-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Это отрицательно сказывается на самочувствии игроков. У команды уже три поражения подряд, и они непременно захотят исправить свое положение перед своими болельщиками на домашнем стадионе.

«Андорра»

Этот коллектив также находится в нижней части таблицы, занимая 17-е место. Команда также неспособна побеждать, проиграв два из трех последних матчей. Их проблема заключается в создании и реализации голевых моментов.

Таким образом, обе команды будут стремиться к победе в этом матче, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице и вернуться на путь побед.

Прогноз на матч

"Эльче" сталкивается с трудностями, но в последние временные результаты постепенно улучшаются. Команда будет стремиться играть на своем домашнем стадионе дисциплинированно и минимизировать опасность перед своими воротами. "Андорра" также испытывает проблемы с реализацией и с трудом создает опасные моменты.

Предполагается, что обе команды будут строго обороняться. Поэтому ставка на тотал менее 2.5 голов кажется разумной. В букмекерской конторе Мелбет предлагается сделать такую ставку с коэффициентом 1.76.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.76
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