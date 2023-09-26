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Прогноз на матч Дженоа - Рома 28 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Дженоа - Рома 28 сентября 2023 года
Дженоа Дженоа
Серия А Италия 28 сен 2023, 14:45 Дженоа - Рома
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Италия, Genoa, Луиджи Феррарис
Рома Рома
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Рома
Коэф.: 2.15
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В шестом туре итальянской Серии А Дженоа будет принимать Рому. Матч пройдет в Генуе на стадионе Луиджи Феррарис 28 сентября. Арбитр Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Дженоа

Команда по итогам позапрошлого сезона отправилась в Серию В, где под руководством выдающего итальянского футболиста Альберто Джилардино сходу оформила путевку назад.

В этом сезоне Дженоа очень успешно играет против топовых команд (Роме приготовиться). Команда Джилардино обыграла Лацио, а матч с действующим чемпионом Наполи свела вничью. На данный момент клуб занимает 16-ю строчку в таблице, а в его составе выделяется нападающий сборной Италии Матео Ретеги.

Рома

Под руководством Жозе Моуриньо «волки» пока не могут замахнуться на «скудетто». Зато навели шороху в Европе. Рома в позапрошлом году выиграла Лигу Конференций, а в прошлом добралась до финала Лиги Европы, где уступила испанской Севилье. К слову, в чемпионате римляне почти до последнего вели борьбу за попадание в топ-4.

В начале новой кампании результаты Ромы выглядят менее успешными. Лишь одна победа в стартовых пяти турах (7:0 над Эмполи) и лишь один матч без пропущенных мячей (та самая игра против Эмполи). Зато забивают подопечные Моуриньо во всех без исключения играх.

Интересные факты о матче и история личных встреч

На домашнем поле Дженоа непременно забивает в 11-ти последних матчах.

Голевая серия Ромы во всех турнирах тоже насчитывает 11 поединков. В гостях в Серии А римляне побеждали еще в апреле, в мачте 29-го тура минувшего чемпионата против Торино.

В личных встречах огромный перевес на стороне «волков», а Дженоа побеждала Рому еще в 2014 году. В последних четырех матчах во внутренних турнирах, генуэзцы голов в ворота Ромы не забивали.

Прогноз

Букмекеры дают хороший коэффициент на победу Ромы. Думаю, столичной команде по силам справиться в гостях с новичком чемпионата.

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Прогноз на матч Победа Рома
Коэф.: 2.15
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