Прогноз на матч Дженоа — Милан 7 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Милан Коэф.: 1.96 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В восьмом туре итальянской Серии А Дженоа будет принимать Милан. Матч пройдет в субботу 7 октября в Генуе на Луиджи Феррарисе. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Дженоа

В нынешнем чемпионате Дженоа достаточно уверенно чувствует себя в середине таблицы. В актив команды можно занести победы над римскими командами и ничьи с Наполи и Удинезе. Конечно, поражения от Лечче, Торино и Фиорентины немного портят картину, но в целом старт чемпионата можно считать неплохим.

В этом сезоне Дженоа очень успешно играет против топовых команд. Команда Джилардино обыграла Лацио, а матч с действующим чемпионом Наполи свела вничью. А посреди прошлой недели генуэзцы вынесли Рому Жозе Моуриньо — 4:1. На данный момент клуб занимает 14-ю строчку в таблице, а в его составе выделяется нападающий сборной Италии Матео Ретеги.

Милан

Милан в предыдущих матчах набрал неплохой ход и даже сумел догнать Интер в таблице. На минувших выходных клуб уверенно разобрался в домашнем матче с Лацио. Команда имеет 18 очков в своем активе и вместе с Интером возглавляет таблицу Серии А.

В Лиге Чемпионов старт получился неоднозначным. Подопечные Стефано Пиоли сначала не смогли одолеть Ньюкасл дома, а затем в гостях разошлись миром с дортмундской Боруссией. Оба матча закончились без забитых голов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Дженоа на своем поле забивает в 13-ти матчах кряду.

Милан проиграл только раз в последних 12-ти матчах.

Дома Дженоа не может победить Милан уже в течении семи лет.

Прогноз

По котировкам букмекеров гости выглядят явным фаворитом. Несмотря на успешные результаты Дженоа в матчах против топ-команд, думаю, что Милан должен уверенно побеждать.

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