Прогноз на матч Босния — Португалия 16 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.85 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В отборочном турнире чемпионата Европы 16 октября 2023 года состоится матч между Боснией и Португалией. Португалия уже оформила путевку в плей-офф, но теперь остается другой вопрос – кто сможет отобрать очки у португальцев.

Босния

Сборная Боснии, которая набрала шесть очков из шести матчей, всё ещё имеет теоретические шансы на второе место.

Боснийцы отстают от второго места, занимаемого Словакией, на четыре балла и мало кто верит, что они смогут сократить этот отрыв за три оставшихся тура. Но чтобы оставлять шансы на поездку на чемпионат Европы, им нужно выиграть у Португалии.

Португалия

Португальцы добыли восемь побед в группе и набрали 18 очков, обеспечив себе выход на европейское первенство. Очень мало кто сомневается, что они займут первое место, так как отрыв от Словакии, идущей второй, составляет восемь баллов.

В семи матчах португальцы забили 27 мячей и при этом пропустили лишь два в свои ворота. Теперь главной целью португальцев в оставшихся матчах может стать сохранение победной сери.

Прогноз на матч Босния – Португалия

Из пяти предыдущих очных противостояний четыре победы достались Португалии. В рейтинге ФИФА Босния находится на 63-м месте, а Португалия на 8-м.

Несмотря на большое количество забитых голов, на выезде португальцы обычно играют очень осторожно. Они забили шесть голов только Люксембургу, а с Исландией и Словакией ограничились одним голом. В двух предыдущих гостевых матчах с Боснией они забили всего один гол. Поэтому ставка на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.85 вполне имеет шансы на жизнь.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram