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Прогноз на матч Босния — Португалия 16 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Босния и Герцеговина - Португалия прогноз
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Чемпионат Европы 16 окт 2023, 14:45 Босния и Герцеговина - Португалия
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Международные, Zenica, Bilino Polje Stadium
Португалия Португалия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.85
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100%
1хБет 5.00
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В отборочном турнире чемпионата Европы 16 октября 2023 года состоится матч между Боснией и Португалией. Португалия уже оформила путевку в плей-офф, но теперь остается другой вопрос – кто сможет отобрать очки у португальцев.

Босния

Сборная Боснии, которая набрала шесть очков из шести матчей, всё ещё имеет теоретические шансы на второе место.

Боснийцы отстают от второго места, занимаемого Словакией, на четыре балла и мало кто верит, что они смогут сократить этот отрыв за три оставшихся тура. Но чтобы оставлять шансы на поездку на чемпионат Европы, им нужно выиграть у Португалии.

Португалия

Португальцы добыли восемь побед в группе и набрали 18 очков, обеспечив себе выход на европейское первенство. Очень мало кто сомневается, что они займут первое место, так как отрыв от Словакии, идущей второй, составляет восемь баллов.

В семи матчах португальцы забили 27 мячей и при этом пропустили лишь два в свои ворота. Теперь главной целью португальцев в оставшихся матчах может стать сохранение победной сери.

Прогноз на матч Босния – Португалия

Из пяти предыдущих очных противостояний четыре победы достались Португалии. В рейтинге ФИФА Босния находится на 63-м месте, а Португалия на 8-м.

Несмотря на большое количество забитых голов, на выезде португальцы обычно играют очень осторожно. Они забили шесть голов только Люксембургу, а с Исландией и Словакией ограничились одним голом. В двух предыдущих гостевых матчах с Боснией они забили всего один гол. Поэтому ставка на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.85 вполне имеет шансы на жизнь.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.85
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