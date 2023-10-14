Прогноз на матч Босния — Португалия 16 октября 2023 года
В отборочном турнире чемпионата Европы 16 октября 2023 года состоится матч между Боснией и Португалией. Португалия уже оформила путевку в плей-офф, но теперь остается другой вопрос – кто сможет отобрать очки у португальцев.
Босния
Сборная Боснии, которая набрала шесть очков из шести матчей, всё ещё имеет теоретические шансы на второе место.
Боснийцы отстают от второго места, занимаемого Словакией, на четыре балла и мало кто верит, что они смогут сократить этот отрыв за три оставшихся тура. Но чтобы оставлять шансы на поездку на чемпионат Европы, им нужно выиграть у Португалии.
Португалия
Португальцы добыли восемь побед в группе и набрали 18 очков, обеспечив себе выход на европейское первенство. Очень мало кто сомневается, что они займут первое место, так как отрыв от Словакии, идущей второй, составляет восемь баллов.
В семи матчах португальцы забили 27 мячей и при этом пропустили лишь два в свои ворота. Теперь главной целью португальцев в оставшихся матчах может стать сохранение победной сери.
Прогноз на матч Босния – Португалия
Из пяти предыдущих очных противостояний четыре победы достались Португалии. В рейтинге ФИФА Босния находится на 63-м месте, а Португалия на 8-м.
Несмотря на большое количество забитых голов, на выезде португальцы обычно играют очень осторожно. Они забили шесть голов только Люксембургу, а с Исландией и Словакией ограничились одним голом. В двух предыдущих гостевых матчах с Боснией они забили всего один гол. Поэтому ставка на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.85 вполне имеет шансы на жизнь.
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