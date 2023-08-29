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1 сентября в матче третьего тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия на своем поле будет принимать новичка Бундеслиги Хайденхайм.

Боруссия Д

В новый сезон вице-чемпион страны вошел с небольшими, но очевидными проблемами. После ухода Джуда Беллингема созидать в команде не кому и это отражается на результатах Боруссии.

В первом туре команда из Дортмунда добыла минимальную победу над Кельном, после чего неожиданно сыграла вничью с одним из потенциальных аутсайдеров – Бохумом.

В целом же игра Боруссии не выглядит убедительной, хотя соперников уровня Хайденхайма дортмундцы должны не замечать, если планируют в этом сезоне навязать борьбу за чемпионство.

После двух сыгранных матчей в активе Боруссии четыре балла и седьмая строчка турнирной таблицы.

Хайденхайм

В предыдущем матче новичок Бундеслиги провел очень яркий матч, хотя не смог зацепиться даже за одно очко.

В игре с Хоффенхаймом Хайденхайм выигрывали со счетом 2:0, после чего пропустил три безответных мяча. Решающий мяч был забит с пенальти на последней минуте встречи.

В первом же туре чемпионата Германии Хайденхайм уступил на выезде Вольфсбургу со счетом 0:2.

Интересные факты

"Боруссия" Д не знает поражений уже в последних 10 матчах. Интересно, что в 5 из 6 последних домашних матчей "Боруссии" был пробит тотал 2.5 гола.

Прогноз на матч Боруссия Д - Хайденхайм

Гости, очевидно, могут рассчитывать в этой игре лишь на ничью, хотя и для такого результата им придется прыгнуть выше головы. В другом случае – они проиграют третий матч подряд и осядут на дне турнирной таблицы.

Мне же кажется, что Боруссия не сможет добыть разгромную победу, учитывая все проблемы команды. Буду брать победу гостей с форой +2 за коэффициент 1.80.

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