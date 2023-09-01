Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.77 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче пятого тура английского Чемпионшипа Бирмингем на своем поле будет принимать Миллуол. Встреча пройдет в субботу, 2 сентября.

Бирмингем

Судя по всему, команда ставит перед собой самые высокие задачи – а именно выход в элитный английский дивизион. После четырех сыгранных матчей в активе команды три победа и одна ничья. Таким образом, в новом сезоне Бирмингем еще ни разу не проиграл.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что в четырех матчах нового сезона команда пропустила лишь два гола, при этом забив в ворота соперника шесть мячей.

В целом же по игре Бирмингем выглядит как достойный претендент если не на чемпионский титул, то точно на зону плей-офф на выход в английскую Премьер-лигу.

Миллуол

Для этой команды стоят другие задачи. Миллуол является крепким середняком второго по силе дивизиона страны и пока поддерживает этот статус результатами в новом сезоне.

После четырех туров коллектив набрал шесть очков, добыв две победы и дважды проиграв. Сейчас команда идет ровно по середине турнирной таблицы – на 11-м ее месте.

В стартовых турах Миллуол забил в ворота соперников всего три мяча, при этом пропустив четыре в свои. Судя по всему, у команды есть проблемы с игрой в атаке, хотя игра в обороне также не вызывает больших вопросов.

Прогноз на матч

Букмекеры не сомневаются в том, что хозяева поля смогут добыть очередные три очка и закрепиться в первой тройке лидеров Чемпионшипа. Мне же кажется, что простой победа, если она случится, не будет. Я буду ставить на исход – обе команды не забьют за 1.77.

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