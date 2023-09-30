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Прогноз на матч Бетис - Валенсия 1 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Бетис - Валенсия прогноз
Бетис Бетис
Ла Лига Испания 01 окт 2023, 15:00 Бетис - Валенсия
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Испания, Seville, Бенито Вильямарин
Валенсия Валенсия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.71
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В матче восьмого тура чемпионата Испании состоится противостояние между "Бетисом" и “Валенсией”. “Летучие мыши” после провала в прошлом сезоне сейчас являются кандидатом на попадание в зону еврокубков.

"Бетис"

Эта команда не радует своих поклонников в новом сезоне. После семи туров они занимают лишь 10-е место в турнирной таблице, что выглядит непривычным.

Несмотря на летние приобретения, футболисты “Бетиса” демонстрируют слабые результаты, не добыв ни одной победы в последних трех матчах. В играх "Гранадой" и “Кадисом” была зафиксирована ничья. До этого было поражение от "Барселоны" со счетом 0-5.

"Валенсия"

Эта команда наоборот показала футбол другого уровня в новом сезоне. Болельщики замечают прогресс по сравнению с прошлым сезоном, когда они боролись за выживание в Ла Лиге.

На данный момент “Летучие мыши” занимают 7-е место с 10 очками, отставая всего на два пункта от зоны еврокубков. Если они победят “раненый” “Бетис” в выездной игре, то к девятому туру смогут подходить уже как представитель зоны еврокубков.

Интересные факты и прогноз на матч

"Бетис" не проиграл последние 5 домашних матчей против "Валенсии". Интересно, что в трех из четырех последних матчей с участием "Бетиса" не было забито больше 2.5 голов.

На первый взгляд, "Бетис" выглядит командой со слабой обороной, пропустив 12 голов за 7 матчей. Однако из них 9 пропущено в играх с "Барселоной" и "Атлетиком", которые являются фаворитами чемпионата. В играх с равными соперниками они пропустили всего 3 гола. Также есть проблемы у команды при игре в атаке. Мне кажется, что здесь будет разумным поставить на исход тотал менее 2.5 голов по коэффициенту 1.71.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.71
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