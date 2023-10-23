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Прогноз на матч Барселона — Шахтер 25 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Барселона - Шахтер Донецк прогноз
Барселона Барселона
Лига Чемпионов 25 окт 2023, 12:45 Барселона - Шахтер Донецк
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Международные, Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys
Шахтер Донецк Шахтер Донецк
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.75
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В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов состоится матч между Барселоной и донецким Шахтером. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе Барселоны 25 октября. Начало игры запланировано на 18:45 по среднеевропейскому времени.

Барселона

Подопечные Хави выдают разные игровые отрезки на старте сезона. Это касается как результатов, так и игры, которую они демонстрируют. Команда порой сметает всех на своем пути, а порой мучается на футбольном поле и не в состоянии обыграть откровенного аутсайдера.

Если в Лиге Чемпионов каталонцы начали с двух побед над Порту и Антверпеном, то в Ла Лиге пропустили вперед Реал и соседей из Жироны. Однако, стоит отметить, что Барса еще не проигрывала в новом сезоне.

Шахтер

Донецкая команда переживает не совсем удачный период в своей истории. Это касается не только военных действий в Украине, но и результатов команды на футбольных полях. Шахтер с переменным успехом выступает как на внутренней арене, так и в еврокубковых матчах. После поражения от Порту в первом туре, чемпионы Украины вырвали победу в гостях над Антверпеном.

Добавлю, что в команде сменился тренер. После того как Патрик ван Леувен был отправлен в отставку, Шахтер возглавил Дарио Срна. Правда, пока в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Барса еще не проигрывала в этом сезоне.
  • Шахтер забивает во всех без исключения матчах нового сезона.
  • Между собой команды провели 7 матчей, в которых Шахтер сумел дважды победить.

Прогноз

Не думаю, что сейчас Шахтер в состоянии отобрать очки у каталонской команды. С учетом отвратительной игры украинской команды в обороне, есть основания полагать, что голов будет достаточно. Моя ставка — победа Барсы с форой -2.

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Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.75
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