Прогноз на матч Барселона — Шахтер 25 октября 2023 года

Прогноз на матч П1(-2) Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов состоится матч между Барселоной и донецким Шахтером. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе Барселоны 25 октября. Начало игры запланировано на 18:45 по среднеевропейскому времени.

Барселона

Подопечные Хави выдают разные игровые отрезки на старте сезона. Это касается как результатов, так и игры, которую они демонстрируют. Команда порой сметает всех на своем пути, а порой мучается на футбольном поле и не в состоянии обыграть откровенного аутсайдера.

Если в Лиге Чемпионов каталонцы начали с двух побед над Порту и Антверпеном, то в Ла Лиге пропустили вперед Реал и соседей из Жироны. Однако, стоит отметить, что Барса еще не проигрывала в новом сезоне.

Шахтер

Донецкая команда переживает не совсем удачный период в своей истории. Это касается не только военных действий в Украине, но и результатов команды на футбольных полях. Шахтер с переменным успехом выступает как на внутренней арене, так и в еврокубковых матчах. После поражения от Порту в первом туре, чемпионы Украины вырвали победу в гостях над Антверпеном.

Добавлю, что в команде сменился тренер. После того как Патрик ван Леувен был отправлен в отставку, Шахтер возглавил Дарио Срна. Правда, пока в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Барса еще не проигрывала в этом сезоне.

Шахтер забивает во всех без исключения матчах нового сезона.

Между собой команды провели 7 матчей, в которых Шахтер сумел дважды победить.

Прогноз

Не думаю, что сейчас Шахтер в состоянии отобрать очки у каталонской команды. С учетом отвратительной игры украинской команды в обороне, есть основания полагать, что голов будет достаточно. Моя ставка — победа Барсы с форой -2.

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