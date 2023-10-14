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Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия 17 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Австралия - Новая Зеландия прогноз
Австралия Австралия
Международные товарищеские матчи 17 окт 2023, 14:45 Австралия - Новая Зеландия
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Международные, Sydney, Stadium Australia
Новая Зеландия Новая Зеландия
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Австралия
Коэф.: 1.62
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В товарищеском матче встретятся сборные Австралии и Новой Зеландии. Матч пройдет на нейтральном поле во вторник, 17 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Австралия

Австралия готовится к старту отборочного турнира на Чемпионат Мира-2026, который намечен на 21 ноября матчем против Палестины. А в январе 2024-го австралийская сборная примет участие в Кубке Азии.

Поэтому для подопечных Грэма Арнольда будет полезным такой матч, где можно проверить свои силы на фоне такого соперника.

Новая Зеландия

После перехода Австралии в Азиатскую конфедерацию футбола, сборная Новой Зеландии осталась самой сильной командой на просторах Океании. Отбор на Чемпионат Мира там еще не стартовал, поэтому островитяне пока довольствуются лишь товарищескими матчами.

На октябрь запланировано две игры против Демократической Республики Конго и Австралии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Австралия не побеждает в четырех матчах кряду.
  • Новая Зеландия проиграла лишь один матч из последних пяти.
  • В личных встречах австралийцы побеждают уже в 12 матчах подряд.

Прогноз

Австралия прогнозируемо считается фаворитом этого поединка. Думаю, что им по силам добиться победы.

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Прогноз на матч Победа Австралия
Коэф.: 1.62
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