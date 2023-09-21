Прогноз на матч Аль-Наср - Аль-Ахли 22 сентября 2023 года
В центральной встрече 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии состоится матч меду командами "Аль-Наср" и "Аль-Ахли".
"Аль-Наср"
Один из претендентов на медали начал сезон с двух поражений, после чего Криштиану Роналду и Ко смогли одержать четыре победы подряд, забив в них 17 голов.
После серии успешных матчей "Аль-Наср" поднялся на шестое место в таблице, отставая от лидера на четыре очка.
Кроме того, капитан команды Криштиану Роналду лидирует в списке лучших бомбардиров лиги, забив семь мячей, следом в гонке бомбардиров идет его одноклубник Садио Мане с шестью голами.
"Аль-Ахли"
На данный момент эта команда идет выше на несколько позиций, чем ее соперник, и опережает “Аль-Наср” на три балла.
В настоящее время команда занимает третье место в таблице, отставая от лидера всего на одно очко.
В начале сентября “Аль-Ахли” неожиданно крупно проиграл в игре с "Аль-Фатехом" со счетом 1:5, после чего дома обыграл "Аль-Таавун" со счетом 3:2.
Лучшим бомбардиром этой команды на данный момент является Роберто Фирмино, который забил три гола в одном матче.
Статистика и прогноз на матч
Букмекеры считают "Аль-Наср" фаворитом предстоящего матча. В последних пяти очных противостояниях "Аль-Наср" одержал четыре победы, в то время как "Аль-Ахли" ни разе не победил. Предыдущая встреча завершилась со счетом 1:1.
В предыдущих пяти встречах проходила ставка обе команды забьют. Мне кажется, что и в предстоящем матче обе команды способны поразить ворота соперника.
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