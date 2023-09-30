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Прогноз на матч Альмерия - Гранада 1 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Альмерия - Гранада прогноз
Альмерия Альмерия
Ла Лига Испания 01 окт 2023, 08:00 Альмерия - Гранада
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Испания, Almeria, Estadio Mediterraneo
Гранада Гранада
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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В следующем матче чемпионата Испании сойдутся "Альмерия" и "Гранада". Игра очень важна для обеих команд, так как на данном этапе они представляют нижнюю часть турнирной таблицы. Встреча пройдет 1 октября.

"Альмерия"

Эта команда в прошлом сезоне лишь чудом избежала вылета из Ла Лиги, заняв 17-е место. Новый сезон не принес никаких положительных изменений, ведь футболисты “Альмерии” показывают посредственную игру.

В семи первых турах нового сезона “Альмерия” не одержала ни одной победы, заработав всего два очка и пропустив 18 мячей. Больше в новом сезоне никто не пропускал. Таким образом, команда заслуженно идет на последнем месте в турнирной таблице.

"Гранада"

В прошлом сезоне этот коллектив выступал в Сегунде, откуда успешно вернулся в высший дивизион. Сейчас “Гранада” занимает 19-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе четыре балла.

Как и их следующий соперник, в семи играх они пропустили 18 мячей. Если они смогут добыть выездную победу, то у них получится покинуть зону вылета.

Прогноз на игру

Обе команды не выглядят уверенно в обороне, но при этом способны забивать голы. Учитывая важность этого матча для обеих команд, они с первых минут могут пойти в атаку. Поэтому мне кажется актуальным сделать ставку на "обе забьют" с коэффициентом 1.67.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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