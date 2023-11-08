Прогноз на матч АЕК — Марсель 9 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы состоится встреча, в которой сойдутся греческий АЕК и французский «Марсель». Поединок между лидерами турнирной таблицы всегда вызывает особой интерес у болельщиков.

АЕК

После трех сыгранных туров команда идет на втором месте в турнирной таблице, имея четыре набранных очка.

В трех матчах греки забили пять голов, пропустив шесть. В то же время в национальном первенстве АЕК ведет успешную борьбу за высокие места и занимает третье место после десяти туров, отставая от лидера на четыре очка.

«Марсель»

Команда из Франции является лидером турнирной таблицы группы после трех проведенных туров, имея в своем активе пять баллов.

В трех играх французы забили восемь мячей, что выглядит достаточно солидно.

В то же время в своем национальном чемпионате «Марсель» занимает девятое место после десяти игр с 13 очками на счету, что можно считать провалом.

Статистика и прогноз на матч

АЕК является фаворитом матча по мнению букмекеров и это связано с проблемами, которые возникают в игре французской команды. Интересно, что греческий коллектив победил в трех из пяти последних матчей, потерпев одно поражение.

В то же время «Марсель» победил в двух из пяти последних матчей, потерпев одно поражение. В игре первого круга группового этапа Лиги Европы французы праздновали победу со счетом 3:1.

Мне же кажется, что «Марсель» сохраняет шансы на успех в этом матче, так как победа почти гарантирует им место в плей-офф этапе турнира. Думаю, что французская команда не проиграет, а также что общее количество голов будет меньше 3,5.

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