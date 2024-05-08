Дерри Сити – Богемиан прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Дерри Сити Коэф.: 1.61 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В пятницу, 10 мая, в матче 15-го тура Премьер дивизиона Дерри Сити дома сыграет против Богемиана. Начало матча в 20:45 по центральноевпроейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Дерри Сити

Дерри Сити, который минувший сезон завершил на третьем месте, занимает третье место после 14 туров, набрав 24 очка. Однако у Шемрок Роверс такое же количество очков, но лучшая разница забитых и пропущенных голов. От лидирующего Шелбурна Дерри Сити отделяет лишь три очка. Именно против лидеров Премьер дивизиона “красно-белая армия” играла в предыдущем туре, и сумела отобрать очки – 1:1. Дерри Сити даже был близок к победе, но пропустил на 89-й минуте. В пяти последних 5 матчах Премьер дивизиона Дерри Сити набрал 8 очков.

Богемиан

Богемиан занимает пятую позицию, набрав 20 очков. От Дерри Сити эта команда отстает на 4 балла. Однако у Богемиана есть одна игра запасе. Богемиан очень хорошо стартовал в текущем сезоне, но в последнее время результаты команды пошли на спад. В трех последних матчах Богемиан набрал лишь 1 очко, а в предыдущем туре потерпел домашнее поражение от Гэлвэй Юнайтед. Последняя гостевая победа Богемиана была еще 12 апреля проттив Шелбурна.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 6-м туре текущего сезона Богемиан обыграл Дерри Сити со счетом 2:1.

В 96 матчах в истории между этими командами преимущестао по победам на стороне Дерри Сити – 43 проти 29.

Прогноз на матч Дерри Сити – Богемиан

Дерри Сити в последнее время показывает более содержательный футбол и должен набирать три очка. Ставлю на победу хозяев.

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