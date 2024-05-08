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Аль-Иттихад – Аль-Иттифак прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Аль-Иттихад - Аль-Иттифак прогноз DAZN
Аль-Иттихад Аль-Иттихад
Про-лига Саудовская Аравия 10 мая 2024, 14:00 Аль-Иттихад - Аль-Иттифак
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Саудовская Аравия, Jeddah, King Abdullah Sports City
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.61
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В пятницу, 10 мая, Аль-Иттихад дома сыграет против Аль-Иттифак в матче 31-го тура Про-лиги Саудовской Аравии. Начало матча в 20:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Аль-Иттихад

Катастрофический сезон Аль-Иттихад, который летом провел внушительную трансферную кампанию, продолжается. Действующие чемпионы Саудовской Аравии занимают лишь пятое место с отставание от Аль-Таавун, который идет четвертым, в одно очко. А вот от Аль-Ахли Аль-Иттихад отстал уже на 5 баллов. В 5 последних матчах во всех турнирах Аль-Иттихад одержал лишь одну победу и потерпел четыре поражения. Да и та единственная победа была в матче против безнадежного аутсайдера Аль-Хазема. В предыдущем туре Аль-Иттихад сенсационно проиграл Абха, а до этого вылетел из Кубка короля Саудовской Аравии от Аль-Хиляль.

Аль-Иттифак

Аль-Иттифак проводит этот сезон достаточно стабильно. Команда Стивена Джеррарда занимает восьмое место с 41 очком в активе. Однако, что интересно, такое же количество очков сразу у четырех команд с шестого по девятое место. Так что Аль-Иттифак в оставшихся четырех турах еще способен улучшить свою позицию. Правда в трех последних матчах на счету Аль-Иттифак нет ни одной победы, а в последнем туре он проиграл Аль-Фейха со счетом 1:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 14-м туре текущего сезона Аль-Иттифак и Аль-Иттихад сыграли 1:1.
  • Аль-Иттихад не проигрывает Аль-Иттифак в 5 матчах подряд.

Прогноз на матч Аль-Иттихад – Аль-Иттифак

Тяжело предсказать победителя в матче двух команд, которые находятся не в самой лучшей форме. Моя ставка – обе забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.61
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