Звезда мирового футбола не поедет на турнир в Россию

Боснийский форвард “Фенербахче” Эдин Джеко не поедет на предсезонный турнир в российский Санкт-Петербург.

По информации Calciomercato, причина отсутствия звездного новичка турецкого клуба не связана с политикой.

Он пропустит турнир по причине того, что 20 июня ему был предоставлен трехнедельный отпуск после участия в матче сборной Боснии и Герцеговины в отборочном турнире на Евро-2024.

Напомним, что Джеко перебрался в турецкий клуб из “Интера” в качестве свободного агента в июне этого года.

Ранее СМИ писали, что игрок не поддерживает идею с поездкой в Россию, которая воюет против Украины.