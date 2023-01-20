Звезда мирового футбола Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии

Бывший защитник “Барселоны” Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии.

Как пишет источник, по версии следствия бразилец приставал к молодой женщине в ночном клубе Sutton в Барселоне 30 декабря.

Сегодня футболист явился на допрос, где его взяли под стражу. В ближайшие часы его доставят в суд, где изберут временную меру пресечения.

Следствие установило, что Алвес без согласия молодой девушки засунул руку ей под нижнее белье.

“Я никогда не позволял себе вторгнуться в личное пространство людей. Это попытка навредить мне и моим близким”, - сказал футболист на допросе.