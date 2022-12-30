Жоржиньо определился с новым клубом

Хавбек “Челси” Жоржиньо заявил о желании вернуться в “Наполи”.

Как известно, летом истекает срок действия контракта футболиста с лондонским клубом. Таким образом, он может вернуться в итальянский клуб на правах свободного агента.

Кроме того, в услугах итальянца заинтересованы “Ньюкасл” и “Барселона”, которые уже начали переговоры с ним.

В то же время сам Жоржиньо будет ожидать предложения от “Наполи”. В итальянском клубе готовы вернуть игрока, но в таком случае ему придется пойти на понижение зарплаты в два раза.

В текущем сезоне итальянец сыграл 20 матчей, в которых забил три гола.