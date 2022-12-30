Жоржиньо определился с новым клубом
Новости футбола Сегодня, 05:19
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен
Хавбек “Челси” Жоржиньо заявил о желании вернуться в “Наполи”.
Как известно, летом истекает срок действия контракта футболиста с лондонским клубом. Таким образом, он может вернуться в итальянский клуб на правах свободного агента.
Кроме того, в услугах итальянца заинтересованы “Ньюкасл” и “Барселона”, которые уже начали переговоры с ним.
В то же время сам Жоржиньо будет ожидать предложения от “Наполи”. В итальянском клубе готовы вернуть игрока, но в таком случае ему придется пойти на понижение зарплаты в два раза.
В текущем сезоне итальянец сыграл 20 матчей, в которых забил три гола.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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