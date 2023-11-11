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Жирона, благодаря волевой победе над Райо, остается лидером Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 09:57
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Жирона, благодаря волевой победе над Райо, остается лидером Ла Лиги Жирона, благодаря волевой победе над Райо, остается лидером Ла Лиги

Сегодня, 11 ноября, состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором Райо Вальекано принимал Жирону.

Гости приехали в Мадрид в ранге неожиданного лидера турнирной таблицы, однако счет удалось открыть хозяевам. Гол на счету Альваро Гарсии, который воспользовался передачей Иси Палазона на пятой минут е встречи. В целом, Жирона и мячом владела больше, и моментов создала тоже больше. Поэтому гол Довбика в конце первого тайма выглядел вполне закономерно.

Во второй половине матча команды продолжало показывать интенсивный атакующий футбол, но забить смогли только гости. На 65-й минуте забитым голом отметился бразилец Савио.

Райо Вальекано — Жирона — 1:2

Голы: 1:0 — Гарсия 5, 1:1 — Довбик 42, 1:2 — Савио 65.

После этого матча Жирона останется на первой строчке в таблице Ла Лиги, а Райо пока на девятом месте.

После паузы а матчи сборных, Райо на своем поле будет принимать Барселону, а Жирона сыграет с Атлетиком.

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