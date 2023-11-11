Жирона, благодаря волевой победе над Райо, остается лидером Ла Лиги

Сегодня, 11 ноября, состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором Райо Вальекано принимал Жирону.

Гости приехали в Мадрид в ранге неожиданного лидера турнирной таблицы, однако счет удалось открыть хозяевам. Гол на счету Альваро Гарсии, который воспользовался передачей Иси Палазона на пятой минут е встречи. В целом, Жирона и мячом владела больше, и моментов создала тоже больше. Поэтому гол Довбика в конце первого тайма выглядел вполне закономерно.

Во второй половине матча команды продолжало показывать интенсивный атакующий футбол, но забить смогли только гости. На 65-й минуте забитым голом отметился бразилец Савио.

Райо Вальекано — Жирона — 1:2

Голы: 1:0 — Гарсия 5, 1:1 — Довбик 42, 1:2 — Савио 65.

После этого матча Жирона останется на первой строчке в таблице Ла Лиги, а Райо пока на девятом месте.

После паузы а матчи сборных, Райо на своем поле будет принимать Барселону, а Жирона сыграет с Атлетиком.