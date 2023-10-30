Женская команда Барселоны лучшая в мире

Лучшей женской командой в мире стала Барселона.

Испанская команда стала победителем женского чемпионата Испании 2022/23 и женской Лиги чемпионов 2022/23.

В общей сложности, Барселона выиграла восемь титулов в Ла Лиге, что является рекордом. Кроме того, каталонцы являются рекордсменами среди победителей Копа де ла Рейна, выиграв девять кубков. Также женская команда Барселоны дважды становилась победителем Лиги Чемпионов.