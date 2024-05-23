Ювентус продолжит судебные тяжбы с Криштиану Роналду

Ювентус судиться с Криштиану Роналду по делу о невыплате клубом игроку заработной платы, сообщает Фабрицио Романо.

Несмотря на решение суда в первой инстанции, которое обязало Ювентус выплатить португальцу 9,8 млн евро, клуб продолжит судиться и подаст апелляцию на это решение.

Напомним, что Роналду начал судебную тяжбу со своим бывшим клубом из-за задолженности по заработной плате на сумму 19,5 млн евро, возникшей в результате двух невыплат зарплаты во время пандемии COVID-19.

Однако арбитражный суд постановил, что звездный португалец и Ювентус разделяют ответственность, поэтому "бьянконери" выплатят только половину невыплаченной зарплаты плюс проценты.

Роналду покинул Турин в 2021 году после трехлетнего пребывания в клубе. За это время он забил 101 гол в 134 матчах.