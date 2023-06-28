"Ювентус" хочет избавиться от проблемного игрока

"Ювентус" не видит места в клубе для полузащитника Поля Погба.

Француз вернулся в клуб на правах свободного агента из “Манчестер Юнайтед” прошлым летом, но так проявить себя и не сумел.

По данным La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" хочет избавиться от игрока.

В "Ювентусе" встревожены травматичностью игрока, поэтому если поступят выгодные предложения, то Погба точно уйдет.

Сам Погба в то же время говорит, что бы хотел остаться в "Ювентусе".