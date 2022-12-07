"Вулверхэмптон" близок к покупке форварда "Атлетико"

Форвард “Атлетико” Маттеус Кунья близок к переходу в “Вулверхэмптон”.

Как пишет журналист Николо Скира, англичане уже начали переговоры о трансфере 23-летнего бразильца.

Отметим, что в текущем сезоне Кунья провел 17 матчей за “матрасников”, в которых отдал две голевые передачи.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Куньи в данный момент установлена на отметке в 20 млн евро.