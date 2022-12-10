Вратарь сборной Аргентины назвал арбитра матча с Нидерландами "худшим на ЧМ"

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес остался недоволен судейством в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 пен.).

После игры он выдал порцию критики в адрес Антонио Матеу Лаоса.

"Соперник два раза подошел к моим воротам в концовке. Не знаю, о чем думал судья, когда он добавил 10 минут. Он хотел, чтобы мы сыграли вничью.

Мне кажется, что Лаос - худший с отрывом судья на чемпионате мира", – сказал Мартинес.