Во время беспорядков после полуфинала ЧМ-2022 погиб 14-летний подросток

После полуфинала ЧМ-2022 между Францией и Марокко (2:0) в ряде французских городов начались массовые стычки.

Как пишет местная пресса, конфликт произошли французами и этническими марокканцами.

В городе Монпелье в ходе конфликта погиб 14-летний мальчик.

По уточненным данным, подростка сбил автомобиль, с которого хотели сорвать флаг Франции.

Напомним, что финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря. В нем Франция сыграет с Аргентиной.