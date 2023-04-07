Владельцы "Челси" объяснили выбор нового тренера для команды

Владельцы “Челси” рассказали о том, по какой причине решили назначить Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером клуба.

В клубе высоко оценили его качества и характеристики, необходимые для того, чтобы привести их к успешному завершению сезона.

Руководство клуба выражает полное доверие специалисту и обещает поддерживать его для достижения наилучших результатов во всех оставшихся матчах.

Напомним, что Лэмпард подписал контракт до конца текущего сезона.

Ранее “Челси” уволили с должности наставника Грэма Поттера.