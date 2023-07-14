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Винисиус дал показания по делу о расизме против него

Новости футбола Сегодня, 03:00
Винисиус дал показания по делу о расизме против него Фото: твиттер Реала

Лидер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор выступил в суде в качестве потерпевшего по делу о расизме. Его выступление прошло по видеоконференции.

Как пишет El Mundo, в своем показании, которое длилось около 20 минут, футболист сказал, что не прощает оскорбления, полученные от фанатов во время матча чемпионата Испании с “Мальоркой”.

По словам футболиста, он также не отказывается от требования компенсации за произошедшее.

Винисиус считает, что настоящее оскорбление для него не заключается в повседневных оскорблениях, адресованных футболистам, а именно в словах, обладающих расистским подтекстом.

Напомним, что расследование расистских выкриков на матче “Реала” с “Мальоркой” началось 26 мая.

Сразу после игры правоохранители установили личность хулигана, после чего его задержали. Ему выдвинули обвинения в расистском оскорблении в адрес бразильского футболиста.

Отметим, что Винисиус неоднократно становился жертвой расистов во время футбольных матчей. Футболист называет это огромной проблемой современности.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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