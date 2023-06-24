Виктор Цыганков может перейти в португальский топ-клуб

“Бенфика”, “Брага” и “Порту” проявляют интерес к вингеру “Жироны” и сборной Украины Виктору Цыганкову, сообщает журналист Альваро Куньяль в своем твиттере.

По сведениям источника, португальские клубы рассматривают вариант с приобретением 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, украинец не хочет переезжать в Португалию, а предпочитает продолжить карьеру в Испании.

Цыганков перешел в “Жирону” в январе 2023 года из киевского “Динамо”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.