(ВИДЕО) Вау! Десятки тысяч людей вышли отпраздновать выход Болоньи в Лигу чемпионов

Еще по итогам 36-го тура Серии А Болонья сенсационно гарантировала себе выход в Лигу чемпионов УЕФА-2024/25. Это произошло с клубом впервые за 60 лет.

И лишь вчера клуб организовал парад, в рамках которого футболисты проехались по Болонье на автобусе. Чтобы поприветствовать команду, на улицах собрались десятки тысяч болельщиков.

A FESTA TOMOU CONTA DA ITÁLIA 🇮🇹



Torcida do Bologna comemorando a vaga na Champions League na Piazza Maggiore, hoje.



Primeira vez que o clube disputará a UCL em 60 anos



No mesmo dia, a Atalanta ganhou a Liga Europa, seu 1° título em 60 anos

pic.twitter.com/jeKtCXjUcO — Sala12 (@OficialSala12) May 22, 2024

Сеть буквально разорвало видео с центральной площади города, где на полную громкость включили гимн Лиги чемпионов, а фанаты пели его.

Напомним, сегодня стало известно, что Болонью покидает ее главный тренер Тьяго Мотта. Он уже согласовал контракт с Ювентусом.