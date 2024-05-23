(ВИДЕО) Вау! Десятки тысяч людей вышли отпраздновать выход Болоньи в Лигу чемпионов
Новости футбола Сегодня, 09:14Евгений Кравченко эксперт Dailysports
Alessandro Sabattini/Getty Images
Еще по итогам 36-го тура Серии А Болонья сенсационно гарантировала себе выход в Лигу чемпионов УЕФА-2024/25. Это произошло с клубом впервые за 60 лет.
И лишь вчера клуб организовал парад, в рамках которого футболисты проехались по Болонье на автобусе. Чтобы поприветствовать команду, на улицах собрались десятки тысяч болельщиков.
Сеть буквально разорвало видео с центральной площади города, где на полную громкость включили гимн Лиги чемпионов, а фанаты пели его.
Напомним, сегодня стало известно, что Болонью покидает ее главный тренер Тьяго Мотта. Он уже согласовал контракт с Ювентусом.
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