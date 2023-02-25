"Вест Хэм" одержал разгромную победу в чемпионате Англии

В матче 25-го тура чемпионата Англии “Вест Хэм” на своем поле обыграл “Ноттингем Форест” со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли дубль Дэнни Ингза, голы Деклана Райса и Микаила Антонио.

“Вест Хэм", набрав 23 очка, вышел на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ноттингем Форест” с 25 очками остался на 13-й позиции.

“Вест Хэм” – “Ноттингем Форест” - 4:0 (0:0)

Голы: Ингз, 70 - 1:0, Ингз, 73 - 2:0, Райс, 78 - 3:0, Антонио, 85 - 4:0

“Вест Хэм”: Фабианьски (Ареоля, 69), Цоуфал (Крессуэлл, 46), Огбонна, Агерд, Джонсон, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Лансини, 83), Ингз (Антонио, 84), Бенрахма (Форнальс, 83), Боуэн.

“Ноттингем Форест”: Навас, Уильямс, Фелипе, Уоррелл, Лоди (Тоффоло, 77), Колбэк, Шелви (Айю, 67), Фройлер, Гиббс-Уайт, Вуд (Лингард, 77), Джонсон (Серридж, 86).

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