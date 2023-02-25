Месси заинтересовал английский топ-клуб

“Челси” нацелился на аргентинского форварда ПСЖ Лионеля Месси.

По информации talkSPORT, лондонский клуб попытается пригласить звездного футболиста в качестве свободного агента.

Это станет возможным уже летом, если аргентинец не продлит свой контракт с парижанами.

Пока что сам футболист не определился окончательно со своим будущем.

Также известно, что в услугах Месси заинтересован “Интер” Майами.