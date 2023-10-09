Вернется в Англию. Назван клуб, наставником которого станет легендарный Руни
Новости футбола Сегодня, 14:06
ФОТО: Andrew Katsampes
37-летний английский специалист и легенда английского футбола Уэйн Руни возглавит Бирмингем Сити.
Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
Сегодня, 9 октября, Бирмингем Сити официально объявил об ухоже с поста главного тренера команды Джона Юстаса.
8 октября Уэйн Руни покинул Ди Си Юнайтед, с которым работал 2 неполных сезона. В текущей кампании МЛС Руни и команда не смогли пробиться в плей-офф турнира.
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