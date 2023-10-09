Вернется в Англию. Назван клуб, наставником которого станет легендарный Руни

37-летний английский специалист и легенда английского футбола Уэйн Руни возглавит Бирмингем Сити.

Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сегодня, 9 октября, Бирмингем Сити официально объявил об ухоже с поста главного тренера команды Джона Юстаса.

8 октября Уэйн Руни покинул Ди Си Юнайтед, с которым работал 2 неполных сезона. В текущей кампании МЛС Руни и команда не смогли пробиться в плей-офф турнира.

🚨🔵 Birmingham City has today parted company with manager John Eustace.



Wayne Rooney, expected to join as new head coach after leaving DC United. pic.twitter.com/bTdpp10HSv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2023