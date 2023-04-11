Вальверде могут серьезно наказать за нападение на игрока "Вильярреала"

Футболисту мадридского "Реала" Федерико Вальверде грозит жесткое наказание за нападение на хавбека "Вильярреала" Алекса Баэну после последнего матча чемпионата Испании.

Согласно информации из AS, дело уругвайского игрока будет рассмотрено на следующей неделе, а максимальное наказание, которое он может получить, - это отстранение на шесть месяцев.

Напомним, что Вальверде напал на Баэну на парковке, ударив его по лицу.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Вальверде провел 27 матчей и забил семь мячей, а также отдал две голевые передачи.