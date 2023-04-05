В УЕФА посчитали смешными обвинения "Барселоны" в подкупе судей

Президент УЕФА Александр Чеферин отказался обсуждать возможные санкции в отношении "Барселоны".

Ранее сообщалось, что клубу грозит отстранение от участия в Лиге чемпионов из-за выплаты € 7,3 млн бывшему руководителю судейского департамента Хосе Негрейре.

Однако Чеферин не прокомментировал эту ситуацию, отвечая на вопрос журналистов.

“Ха-Ха”, - сказал он, когда у него спросили насколько реальны санкции против испанского клуба.