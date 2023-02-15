В туалете домашнего стадиона "Ниццы" снимали порно

По ходу матча 20-го тура Лиги 1 между “Ниццей” и “Лиллем” (1:0) произошел довольно нестандартный инцидент.

Как пишут болельщик в социальных сетях, по ходу встречи в туалете стадиона “Альянц Ривьера” снимался порнографический ролик.

После огласки данной информации руководство клуба, а также компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом, начали поиски извращенцев.

В частности, он уже подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.